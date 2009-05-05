Terörle mücadeleye özel müsteşarlık

Bakanlar Kurulu geniş kapsamlı revizyonun ardından bugün ilk toplantısını yaptı. Kurulda terörle mücadele konusunda özel yetkili bir müsteşarlık kurulması karara bağlandı.



Yeni gelenler ve kaydırmalarla birlikte 16 sandalyenin yer değiştirdiği yeni kabinenin ilk Bakanlar Kurulu toplantısı, Başbakan Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı.



Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek, toplantıda görüşülen konular hakkında bilgi verdi. Terörle Mücadele Müsteşarlığı'nın kurulması için hazırlanan düzenlemenin imzaya açıldığını belirten Çiçek, terörle mücadelede yeni bir kurumsal yapının oluşturulması konusunu görüştüklerini söyledi.



Terörün tüm dünya için önemli bir sorun olduğunu vurgulayan Çiçek, şunları anlattı: "Dinamik bir konu olduğu içindir ki, tedbirlerin de güncelleştirilmesi, uygulamanın yanı sıra bu konuyla ilgili strateji ve politikaların geliştirilmesi, alınabilecek ilave tedbirler varsa alınması, terörle mücadelede uluslararası camiada olup bitenlerin takibi, değerlendirilmesi ve buna bağlı olarak ilgili birimlerin bu konuda uygulamalarına yardımcı olmak açısından bir müsteşarlığın kurulması gerekmektedir. Bu birim İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak kurulacaktır. Böylece terörle mücadelede bu işler tek elden yürütülmüş olacaktır.''



İç güvenliğin sağlanmasında doğrudan sorumlunun İçişleri Bakanlığı olduğunu anımsatan Çiçek, ''Uygulamayı yapanlarla planlamayı yapacak ve stratejiyi belirleyecek ve bu konuda bilimsel çalışmaları yapacak müsteşarlığın aynı bakanlığa bağlı olarak sürdürülmesinde terörle mücadele açısından sayısız faydalar var. Bugün üzerinde ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkan kanun tasarısını imzaya açmış olduk. Bir an evvel, ümit ederiz ki bunu bu ay içinde yürürlüğe koyup kurumsal yapıyı oluşturmuş olacağız'' dedi.



Çiçek "İhtiyaç olduğunda bu kurulu toplama imkanımız olacak. Terörle mücadele konusunda hem planlama ve strateji geliştirme, hem de uygulama açısından birimlerin aynı bakanlıkta bulunması önemli. Yeni müsteşarlık 24 saat bu konuya kafa yoracak. Dünyadaki uygulamalara bakacak. Bilimsel çalışmaları yapacak ya da yaptıracak. Bürokratik engeli olmadan yeri geldiğinde dışarıdan hizmet satın alacak bir kuruluş olacak." diye konuştu.



Anayasa değişikliği gerekli



Cemil Çiçek anayasa değişikliği hazırlıkları konusunda ise şunları söyledi: Anayasa değişikliği bir hükümet işi değildir. Yürütme işi değildir. Bu iş TBMM’nin işidir. Herkes hazırlığını yapar. TBMM varsa gündemdeki teklif onu görüşür. Daha geçen hafta sonu TOBB Genel Kurulu vardı. Toplumun önemli kesiminin temsil edildiği bir üst yapının genel kurulunda Anayasa değişikliğine vurgu yapılmıştır. Bir çok meslek kuruluşunun gündeminde Anayasa değişikliği konusu vardır.

Demekki toplumun gündeminde bu var. Siyasi partilerin bunu görmezden gelmesi doğru olmaz."



Çiçek Bakanlar Kurulu'nda sınır ticareti konusunda yeni düzenlemelere gidileceğini ve bir çok bölgede sınır ticaret merkezlerinin kurulmasının gündemde olduğunu söyledi.