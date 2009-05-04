Terörle mücadeleye özel müsteşarlık

Bakanlar Kurulu, Başbakan Tayyip Erdoğan başkanlığında Başbakanlık Merkez Bina'da toplandı.



Yeni gelenler ve kaydırmalarla birlikte 16 sandalyenin yer değiştirdiği yeni kabinenin ilk toplantısında ele alınan konuları Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek aktardı.



Terörle Mücadele Müsteşarlığı'nın kurulması için hazırlanan düzenlemenin imzaya açıldığını belirten Cemil Çiçek, toplantıda, terörle mücadelede yeni bir kurumsal yapının oluşturulması konusunu da görüştüklerini söyledi.



Terörün, hem Türkiye'nin hem bölgenin hem de dünyanın gündeminde olan önemli ve uluslararası bir sorun olduğunu belirten Çiçek, şunları kaydetti:



''Dinamik bir konu olduğu içindir ki, tedbirlerin de güncelleştirilmesi, uygulamanın yanı sıra bu konuyla ilgili strateji ve politikaların geliştirilmesi, alınabilecek ilave tedbirler varsa alınması, terörle mücadelede uluslararası camiada olup bitenlerin takibi, değerlendirilmesi ve buna bağlı olarak ilgili birimlerin bu konuda uygulamalarına yardımcı olmak açısından bir müsteşarlığın kurulması gerekmektedir. Bu birim İçişleri Bakanlığına bağlı olarak kurulacaktır. Böylece terörle mücadelede bu işler tek elden yürütülmüş olacaktır.''



İç güvenliğin sağlanmasında doğrudan sorumlunun İçişleri Bakanlığı olduğunu anımsatan Çiçek, ''Uygulamayı yapanlarla planlamayı yapacak ve stratejiyi belirleyecek ve bu konuda bilimsel çalışmaları yapacak müsteşarlığın aynı bakanlığa bağlı olarak sürdürülmesinde terörle mücadele açısından sayısız faydalar var. Bugün üzerinde ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkan kanun tasarısını imzaya açmış olduk. Bir an evvel, ümit ederiz ki bunu bu ay içinde yürürlüğe koyup kurumsal yapıyı oluşturmuş olacağız'' diye konuştu.



