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Dünya
Deutsche Welle

Terörle mücadelede özel mahkeme

Pakistan'da terörle mücadele için bir askeri yetkilinin başkanlık edeceği özel mahkemelerin kurulmasına karar verildi.

25 Aralık 2014 19:55


Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, Taliban'ın Pakistan'daki bir okula yaptığı kanlı saldırı nedeniyle terör zanlılarının bundan böyle askeri mahkemede yargılanmasına karar verildiğini açıkladı. Mahkemenin 2 yıl faaliyet göstereceği belirtildi.

Pakistan Enformasyon Bakanı Pervez Raşid ise terör örgütlerinin mali kaynaklarının kurutulup iletişim sistemlerinin tahrip edileceğini duyurdu.

Pakistan hükümeti 500 hükümlü terörist hakkındaki idamı erteleme kararının iptal edileceğini açıklamıştı.

Radikal İslamcı Taliban militanlarının 16 Aralık'ta Peşaver'deki bir okula yaptıkları baskında 149 kişi öldürülmüştü. Ölenlerin 130’dan fazla çocuk ve gençlerden oluşuyordu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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PakistanBaşbakanı NavazTaliban PakistanEnformasyon Bakanı Pervez RaşidTalibanAralık PeşaverDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/AA AG/TY/BS

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