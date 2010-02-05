Terörle mücadelede kullanılan ekipman için somu adım

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Savunma Bakanı Robert Gates'i kabulünde, Türkiye'nin terörle mücadelede kullanmak üzere ABD'den istediği ekipman konusunda somut adımlar atılmasına karar verildi.



Erdoğan'ın, ABD Savunma Bakanı Gates'i kabulünde, iki ülkeyi ilgilendiren konuların yanı sıra başta Afganistan olmak üzere İran, İsrail, Suriye ve Irak konularının da ele alındığı bildirildi.



Görüşmede, ABD'nin terörizmle mücadelede Türkiye'ye istihbarat paylaşımıyla destek verdiğini vurgulayan Gates'in, hem istihbarat paylaşımı hem de terörle mücadelede kullanılacak ekipman konusunda daha fazla destek vermek için somut çalışmaların yapıldığını ifade ettiği öğrenildi.



Terörle mücadelede kullanılacak ekipman konusunda uzun süredir devam eden görüşmeler olduğu belirtilen görüşmede, ABD'nin Türkiye'nin istediği askeri malzemelerin verilmesi konusundaki çalışmalara somutluk kazandırılmasına karar verildiği kaydedildi.



Görüşmede, Gates'in, Türkiye'nin Afganistan'da oynadığı ve oynayacağı role çok önem verdiklerini kaydederek, bölgede, Türkiye'nin yakın çevresinde çok etkin bir ülke konumunda bulunduğunu, bölge barışının en önemli savunucusu olduğunu ve bu rolün devam ettirilmesini arzu ettiklerini söylediği ifade edildi.



Türkiye, Afganistan, Pakistan üçlü zirvesinde önemli kararlar alındığına işaret edilen görüşmede, Türkiye'nin Afganistan'a polis ve askerlerin eğitiminde daha etkin rol oynaması ve daha fazla eğitici göndermesinde anlaşıldığı bildirildi.