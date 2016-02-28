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Terörle mücadelede görevli asker, silah kullanma yetkisini aşma ve işkence suçlamalarından başbakan ve bakan izniyle mi yargılanacak?

Mevcut mevzuata göre, atılı suça göre asker kişiler izin olmaksızın yargılanıyor

28 Şubat 2016 15:16

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Doğu ve Güneydoğu’daki operasyonlara katılan askerlerin yargılamasında kökten değişikliğe gidiyor. Buna göre askerler, terörle mücadeleden kaynaklı silah kullanma yetkisini aşma, işkence, kötü muamele gibi konularda suçlanmaları halinde Başbakan ve Milli Savunma Bakanı’nın izniyle yargılanabilecek.

Milli Savunma Bakanlığı’nın hazırlayıp Adalet Bakanlığı’na sunduğu taslakta er - subay ayrımı kaldırıldı. ‘Terörle mücadalede görevli tüm TSK mensuplarının’ izne bağlı olarak yargılanabilmeleri’ yönünde düzenleme yapıldı. Taslağa son şekli Bakanlar Kurulu’nda verilecek. 

Hürriyet'ten Uğur Ergan ve Oya Armutçu'nun haberine göre, terörle mücadalede görev alan askerlerin görevleriyle ilgili suçlar konusunda bir iddia ortaya atıldığı zaman doğrudan soruşturma yapılmayacak. Dava açılacaksa ilgili savcılıklar, önce MSB’den soruşturma izni talep edecek. Milli Savunma Bakanı, ‘uygun’ derse izinde ilk aşama tamamlanmış olacak. Başbakan’ın da onayı ile terörle mücadalede görevli TSK mensuplarının yargılanması mümkün olabilecek. Milli Savunma Bakanı, “Bu suçlama haksız” diyerek soruşturmaya izin vermezse dosya bakandan dönmüş olacak. 
 

Mevcut düzende izin aranmıyor


Eski Askeri Yargıtay Genel Sekreteri Ali Fahir Kayacan mevcut mevzuata göre, atılı suça göre asker kişilerin sivil ve askeri yargıda izin koşulu olmaksızın yargılandığını belirtti. Kayacan, şu değerlendirmeleri yaptı:

“Asker kişilerle ilgili Askeri Yargılama Usul Kanunu var. Asker kişilerin, askeri olan suçları ile hizmet ve görevleriyle ilgili işledikleri suçlarda yargılamalar, askeri mahkemede yapılıyor. İsnat edilen suç; örneğin görevi kötüye kullanma, görevi ihmal, emre itaatsizlik gibi askeri bir suçsa asker kişi askeri mahkemede yargılanıyor. Ancak kasten adam öldürme, kasten yaralama, işkence gibi suçlardan askerler adliyelerde yargılanıyorlar. İç Hizmet Kanunu’ndaki şekliyle, silah kullanma yetkisi aşılırsa, yani önce havaya ateş edilip sonra ayaklarından vurma imkanı var ve vurulmamışsa suçun niteliğine göre yargılama yapılıyor ve hâkim takdir ediliyor. Meşru savunma durumu varsa beraat veriliyor. Örneğin 200 kişi, güvenlik güçlerinin etrafını sararsa artık önce havaya ateş aç, sonra ayaklarına ateş gibi bir sıralama aranmaz. Bu durumda meşru savunma durumu vardır.” 

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