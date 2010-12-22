-TERÖRLE MÜCADELE YÜKSEK KURULU TOPLANDI ANKARA (A.A) - 22.12.2010 - Terörle Mücadele Yüksek Kurulu, İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın başkanlığında toplandı. İçişleri Bakanlığı Recep Yazıcıoğlu Toplantı Salonu'nda düzenelen toplantı öncesi basın mensuplarının görüntü almasına izin verildi. Toplantıya, Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Aslan Güner, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı Muammer Güler, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Osman Güneş, Adalet Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Kahraman, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Necdet Özel, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral İzzet Artunç, Genelkurmay Başkanlığı İç Güvenlik Harekat Daire Başkanı Tümgeneral Fahri Kır, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Osman Çapalı, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkan Vekili Hasan Ali Okan, Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Vekili Büyükelçi Salim Yenel, MİT Müsteşar Yardımcısı Muhammet Dervişoğlu, MİT İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Sadettin Kayserilioğlu ile Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı bürokratları katıldı.