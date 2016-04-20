T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Terörle mücadele yasası Anayasa Mahkemesi'nde takıldı

Almanya'da Anayasa Mahkemesi, Federal Emniyet Teşkilatı (BKA) terörle mücadele düzenlemesinin kısmen anayasaya aykırı olduğuna hükmetti.

20 Nisan 2016 18:24


Alman Anayasa Mahkemesi, Federal Emniyet Teşkilatı'nın (BKA) terörle mücadele yasasına ilişkin kararını açıkladı. Aralarında eski federal içişleri bakanı Gerhart Baum ve Yeşiller Partili milletvekillerinin de bulunduğu bazı uzmanlar konuyu yüksek mahkeme gündemine taşımıştı.

Buna göre 2008 tarihli BKA yasasında uluslararası terörle mücadele kapsamında gizli gözetleme faaliyetlerini düzenleyen toplam 14 madde ve 49 fıkra yer alıyor. BKA görevlileri yasa çerçevesinde şüphelilerin evlerine gizlice kamera ve mikrofonlar yerleştirebiliyor, banyo ve yatak odalarına da yerleştirilen cihazlarla 24 saatlik gözetleme yapılıyor.

Hükümete 2 yıl süre

Anayasa Mahkemesi, "BKA yasasında gizli gözetime olanak tanıyan düzenlemenin uygulamada orantısız bir şekilde vatandaşların temel haklarını ihlal ettiğine" hükmetti.

Yüksek Mahkeme, hükümete yasayı değiştirmesi için 2018 yılının haziran ayına kadar süre tanıdı. Yasanın o tarihe kadar sıkı koşullara bağlı olarak uygulanmasına karar verildi.

Bağımsız bir kurumun denetiminden geçecek

Anayasa Mahkemesi, evlerin gözetimiyle elde edilen verilerin öncelikle bağımsız bir kurumun denetiminden geçmesini istedi. Bağımsız kurumlar, BKA tarafından değerlendirmeye tabi tutulacak verilerin "kişinin yalnızca kendisini ilgilendirip ilgilendirmediğini" inceleyecek.

Veri paylaşımında insan hakları kıstası

Kararda, AB üyesi olmayan ülkelerle veri paylaşımı konusuna da değinildi. Yüksek Mahkeme, BKA'nın, sözkonusu ülkelerle paylaştığı kişisel verilerin insan haklarına aykırı amaçlarla istismar edilmemesinden de sorumlu olduğunu kaydetti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Almanya Anayasa Mahkemesi Federal Emniyet TeşkilatıAnayasa Mahkemesi Federal Emniyet TeşkilatıGerhart BaumYeşiller PartiliBKAHükümeteAnayasaMahkemesiMahkemeMahkeme BKADeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH/BK

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24