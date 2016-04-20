Terörle mücadele yasası Anayasa Mahkemesi'nde takıldı



Alman Anayasa Mahkemesi, Federal Emniyet Teşkilatı'nın (BKA) terörle mücadele yasasına ilişkin kararını açıkladı. Aralarında eski federal içişleri bakanı Gerhart Baum ve Yeşiller Partili milletvekillerinin de bulunduğu bazı uzmanlar konuyu yüksek mahkeme gündemine taşımıştı.

Buna göre 2008 tarihli BKA yasasında uluslararası terörle mücadele kapsamında gizli gözetleme faaliyetlerini düzenleyen toplam 14 madde ve 49 fıkra yer alıyor. BKA görevlileri yasa çerçevesinde şüphelilerin evlerine gizlice kamera ve mikrofonlar yerleştirebiliyor, banyo ve yatak odalarına da yerleştirilen cihazlarla 24 saatlik gözetleme yapılıyor.

Hükümete 2 yıl süre

Anayasa Mahkemesi, "BKA yasasında gizli gözetime olanak tanıyan düzenlemenin uygulamada orantısız bir şekilde vatandaşların temel haklarını ihlal ettiğine" hükmetti.

Yüksek Mahkeme, hükümete yasayı değiştirmesi için 2018 yılının haziran ayına kadar süre tanıdı. Yasanın o tarihe kadar sıkı koşullara bağlı olarak uygulanmasına karar verildi.

Bağımsız bir kurumun denetiminden geçecek

Anayasa Mahkemesi, evlerin gözetimiyle elde edilen verilerin öncelikle bağımsız bir kurumun denetiminden geçmesini istedi. Bağımsız kurumlar, BKA tarafından değerlendirmeye tabi tutulacak verilerin "kişinin yalnızca kendisini ilgilendirip ilgilendirmediğini" inceleyecek.

Veri paylaşımında insan hakları kıstası

Kararda, AB üyesi olmayan ülkelerle veri paylaşımı konusuna da değinildi. Yüksek Mahkeme, BKA'nın, sözkonusu ülkelerle paylaştığı kişisel verilerin insan haklarına aykırı amaçlarla istismar edilmemesinden de sorumlu olduğunu kaydetti.