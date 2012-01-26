-Terörle Mücadele Koordinasyon Kurulu toplandı ANKARA (A.A) - 26.01.2012 - Terörle Mücadele Koordinasyon Kurulu, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay başkanlığında toplandı. Terörle Mücadele Koordinasyon Kurulu'nun 2012'de yapılan ilk toplantısı, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı'nda başladı. Atalay'ın başkanlığını yaptığı toplantıya; Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Bekir Kalyoncu, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Serdar Kılıç, Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem, İçişleri Bakanlığı Müsteşar Vekili Hasan Canpolat, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı Murat Özçelik, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kılıçlar ile Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Serdar Dülger katıldı.