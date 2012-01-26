T24 LogoT24 Logo
Gündem

Terörle Mücadele Koordinasyon Kurulu toplandı ANKARA (A.A)

26 Ocak 2012 13:15

-Terörle Mücadele Koordinasyon Kurulu toplandı ANKARA (A.A) - 26.01.2012 - Terörle Mücadele Koordinasyon Kurulu, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay başkanlığında toplandı.  Terörle Mücadele Koordinasyon Kurulu'nun 2012'de yapılan ilk toplantısı, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı'nda başladı.  Atalay'ın başkanlığını yaptığı toplantıya; Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Bekir Kalyoncu, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Serdar Kılıç, Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem, İçişleri Bakanlığı Müsteşar Vekili Hasan Canpolat, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı Murat Özçelik, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kılıçlar ile Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Serdar Dülger katıldı. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24