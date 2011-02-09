-TERÖRLE MÜCADELE KOORDİNASYON KURULU TOPLANDI ANKARA (A.A) - 09.02.2011 - Terörle Mücadele Koordinasyon Kurulu,İçişleri Bakanı Beşir Atalay başkanlığında toplandı. Bakan Atalay, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığındaki toplantıda gazetecilere yaptığı açıklamada, Terörle Mücadele Koordinasyon Kurulunun, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı bünyesindeki en önemli istişari mekanizma olduğunu, kanunla kurulduğunu ve kendisine kanunla verilen görevler bulunduğunu söyledi. Koordinasyon Kurulunun bu yılın ilk toplantısını gerçekleştirdiğini ifade eden Atalay, şunları söyledi: ''Kurul, toplantısında alanıyla ilgili her türlü gelişmeleri değerlendiriyor. Bugün de başlıca gündem maddesi olarak son gelişmeleri değerlendireceğiz. Bu süreç içinde kurumlarımızın verecekleri bilgileri ve görüşleri alacağız ve tabii karar vermemiz gereken, ortak değerlendirmemiz gereken konular oluyor. Bildiğiniz gibi ocak ayı içinde valilerle toplantı yapmıştık. İlk gün yine güvenlikle ilgili konuları görüşmüştük. Birkaç gün önce de il emniyet müdürlerimizi Ankara'ya çağırmıştık. Onlarla yine konularımızı değerlendirdik, onları dinledik. Bugün de Kurul olarak terör öncelikli olmak üzere güvenlikle ilgili bütün konuları değerlendireceğiz.'' Haziran ayında seçim yapılmasının planlandığını belirten Atalay, bu toplantıda genel seçim takvimini de gündeme aldıklarını kaydetti. Açıklamanın ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti. Toplantıya, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Aslan Güner, MGK Genel Sekreteri Serdar Kılıç, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı Muammer Güler, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Osman Güneş, Adalet Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Kahraman, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Necdet Özel, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral İzzet Artunç, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu, Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kağan Köksal ile bazı bürokratlar katıldı.