Terörle mücadele hızlanacak



Avrupa Birliği (AB) içişleri bakanları terör tehdidiyle mücadelede daha sıkı işbirliği imkânlarını görüşmek üzere bir araya geldiler. Almanya İçişlleri Bakanı Thomas de Maiziere toplantıdan sonra, “saldırı Belçika'da düzenlendi ama bütün Avrupa'yı hedef alıyordu”, dedi. Bakan olağanüstü içişlerli bakanları buluşmasında, ‘terörle mücadelenin bütün hızıyla ve çok daha ciddi bir şekilde' devam edeceğini' söyledi.

Salı günü Brüksel havalimanı ile bir metro istasyonunda düzenlenen bombalı saldırılarda 31 kişi ölmüş, 300 kişi de yaralanmıştı. Fransız mizah dergisi ‘Charlie Hebdo'yu hedef alan ve Paris'te düzenlenen terör saldırılarının ardından bir dizi, terörle ortaklaşa mücadele kararı alınmış, uygulamanın gecikmesi ise eleştirilere neden olmuştu.

AB İçişleri Bakanları Konseyi buluşmasının ardından yayınlanan ortak bildiride, üye ülkelerin güvenlik birimleri arasındaki terör şüphelileriyle ilgili bilgi akışının iyileştirilmesi çağrısında bulunuldu. Bakanlar Avrupa Parlamentosu'ndan, Avrupa'daki uçak yolcularının kayıtlarıyla ilgili tasarının biran önce onaylanmasını talep ettiler. AB içişleri bakanları teklifin nisan ayında onaylanıp acilen yürürlüğe konulmasını istediler. Uygulamanın şahsa özel bilgilerin korunmasıyla ilgili yasalar açısından sakıncalı olabileceği şeklindeki itirazlara karşı çıkan Fransa İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve Avrupa Parlamentosu'na ‘her türlü gizlilik garantisinin verildiğini' belirtirken, Almanya İçişleri Bakanı de Maiziere de ‘durumun dramatikliği karşısında bu gibi çekinceler öne sürmenin haklı gerekçesi olamayacağını' dile getirdi.

‘Terörle mücadeleye yoğunlaşmalıyız'

AB Komisyonu önümüzdeki haftalarda, seyahat, göç ve güvenlikle ilgili veri bankalarının nasıl birleştirilebileceğine dair önerilerde bulunacak. Almanya İçişleri Bakanı de Maiziere üçüncü ülkelerinden AB'ye gelen yabancıların giriş ve çıkışlarının kayıt altına alınacağı bir kütük hazırlanması gerektiğine de işaret etti.

Avrupa bünyesindeki güvenlik yapılanmasının tamamen yenilenmesine gerek olmadığını söyleyen de Maiziere, ocak ayında Avrupa polis teşkilatı Europol bünyesinde kurulan terörle mücadele merkezinin Avrupa çapındaki istihbarat platformuyla birleştirilmesinin enteresan bir öneri olduğunu, ancak bunun için 28 AB ülkesi arasında muazzam bir koordinasyon çalışmasını gerektireceğini ifade etti.

Bakan, “Şimdi bütün dikkatimizi yapısal konulara değil, terör ile mücadeleye vermeliyiz”, dedi. De Maiziere, Avrupa terör ile mücadele birimi kurulmasıyla ilgili talepler hakkında da benzer ifadeler kullandı. Buluşmaya katılan diğer bakanlar da yeni önlemler almaya gerek olmadığını, ve şimdiye kadar alınan kararların uygulanmasının yeterli olacağını belirttiler.