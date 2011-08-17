Terörle Mücadele Dairesi Başkanı Yüksel Babal istifa etti

T24 - Terörle mücadelede yeni yöntem gündemdeyken Emniyet Genel Müdürlüğü'nden dikkat çeken bir istifa haberi geldi. Terörle Mücadele Dairesi Başkanı Yüksel Babal görevi bıraktı.



Yaklaşık iki yıldır Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanı olan Babal, görevden istifasını isteyen bir dilekçeyi Emniyet Genel Müdürlüğü yönetimine sundu.



Babal'ın istifa dilekçesinin kabul edildiği ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nda görev değişikliğinin kısa süre sonra yapılacağı belirtildi.



Başkent kulislerine terörle mücadelede yeni dönem için hükümetin Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde de bazı değişiklikler öngördüğü, Balbal'ın görevden ayrılmasının da bu kapsamda gerçekleştiği bilgisi sızdı.



Terörle Mücadele Dairesi, yurt genelindeki terörle mücadele birimlerinin çalışmalarını koordine ediyor.



Ergenekon soruşturması sürecinde, özellikle soruşturmayı yürüten İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği ile yargılamayı yapan İstanbul Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemeleri'ne resmi görüşler de vermişti.



