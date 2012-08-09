Terörle mücadele bütçeye nasıl yansıdı?

2012'nin ilk 6 ayında, örtülü ödenek harcamalarında rekor artış yaşandı.



Akşam gazetesi yazarı Çiğdem Toker, 6 aylık bütçe sonuçları üzerinden "Güvenlik politikaları, Ocak-Haziran 2012 döneminde bütçeye nasıl yansıdı?" sorusuna yanıt aradı.

Sonuç; örtülü ödeneğin, güvenlik ve savunma harcamalarının, istihbarat personeli giderlerinin ve mühimmat harcamalarının artması...

Haberde, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen dikkate değer dört sonuç şöyle aktarılıyor:

Güvenlik ve savunma harcamaları: Geçen yılın ilk altı ayına göre toplamda 50 milyon lira artış var.

Örtülü ödenek: Bütçede 'gizli hizmet giderleri' adı altında görünen örtülü ödenekten altı ayda 431 milyon lira harcanmış. Geçen yılın aynı döneminde bu tutar 296 milyon lira. Aradaki fark 135 milyon lira.

Silah ve mühimmat: Silah harcaması düşmüş ama mühimmat harcaması geçen yılın aynı dönemine göre 8.5 kat artmış. Yılın ilk yarısında mühimmat alımına harcanan tutar, 122.8 milyon lira. Aynı kalem geçen yılın aynı döneminde, 15.3 lira.

İstihbarat personeli giderleri: Bütçe rehberindeki tanımıyla 'MİT Müsteşarlığında değişik statülerde istihdam edilen personele nakdi olarak ödenen her türlü mali ve sosyal hak ve yardımları' ifade eden harcama kaleminin altı aylık bilançosu: 265.2 milyon lira. Bu kalem, geçen yılın aynı döneminde 216.5 milyon liraydı. Artış tutarı, 46.7 milyon lira.



Savunma harcamaları



- Bu yılın altı ayında, 'güvenlik ve savunmaya yönelik mal ve hizmet alımları' tutarı 732.7 milyon liraya ulaşmış. Bu tutar, geçen yılın aynı döneminde, 682 milyon liraydı. Bu ana kalemin altındaki 'silah araç gereç ve teçhizat' alımına baktığımızda, düşüş görülüyor: Geçen yılın Ocak- Haziran döneminde 317.2 milyon liralık harcama yapılmışken, bu yıl aynı kalemin karşısındaki tutar, 202 milyon lira.

- Buna karşılık, yine güvenlik ve savunma harcamalarının bir alt kalemi olan, 'silah araç gereç ve donanımın bakım ve işletme' giderlerinde artış gözleniyor. 2011'in Ocak-Haziran döneminde 102.4 milyon lira olan bu harcama kalemi, bu sene 129.7 milyon liraya yükselmiş. Ne dahil bu kalemin içine? Gemi, uçak, helikopter, tank, zırlı personel taşıyıcıların bakım onarımı, uçak motor revizyonu...