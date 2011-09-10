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Dünya

Terörizme karşı kurulan komisyona ABD ve Türkiye eşbaşkan

ABD ve Türkiye, Arap Baharı sürerken, otoriter rejimlerden kurtulan ülkelerde köktendinci terörizmin tırmanmasına engel olmaya yönelik yeni bir girişim başlattı.

10 Eylül 2011 03:00

T24 - ABD ve Türkiye, Arap Baharı sürerken, otoriter rejimlerden kurtulan ülkelerde köktendinci terörizmin tırmanmasına engel olmaya yönelik yeni bir girişim başlattı. “Küresel Terörizmle Mücadele Forumu” adı verilen girişimin eşbaşkanlığını ABD ve Türkiye yürütecek, 30 kadar ülke de girişime destek verecek.




11 Eylül olaylarının 10’uncu yıldönümüne iki gün kala köktendinci terörizme karşı yeni bir girişim başlatıldı. ABD Dışişleri Bakanı Hilary Clinton tarafından açıklanan “Küresel Terörizmle Mücade Forumu”  adlı yeni girişimin eşbaşkanlığını ABD ve Türkiye üstlenecek, 30 kadar ülke de destek verecek. Clinton’a göre Forum’un en önemli amacı, otoriter rejimlerin pençesinden kurtulan Ortadoğu ülkelerinde köktendinci terörizmin zemin kazanmasını engellemek olacak. Clinton girişimin amacının ABD’nin bölgede itibarının artması olmadığı, terörizmle mücadelede  “daha çok dost ve daha az düşmanla” başarılı olmak istediklerini söyledi.



Kaynak ve eğitim verilecek


Clinton’ın New York’taki 11 Eylül olaylarında yaklaşık 70 öğrencisi ve mezununu kaybeden John Jay Ceza Hukuku Koleji’nde yaptığı konuşmada Terörizme Mücadele Forumunun hedefleri hakkında da bilgi verdi. Buna göre girişim, Tunus, Mısır ve Libya gibi otoriter rejimlerden kurtulup demokrasiye geçiş süreci başlatan ülkelere, terörizm tehditlerin karşı zaafiyetlerinin tespitinde yardımcı olacak, yeri geldiğinde terörle mücadele için istihbarat ve kaynak desteğinde bulunacak. Forum ayrıca söz koknusu ülkelere yeni terörle mücadele yasalarının hazırlanmasına yardım edecek; yasaların insan hakları ihlal edilmeden uygulanması için polis, savcı ve yargıçların eğitimine katkıda bulunacak. Clinton, Forum ile eşgüdümün sağlanması için ABD Dışişleri Bakanlığı’nda özel bir birim kurulacağını da açıkladı.



Neden Türkiye?


ABD yönetimine yakın kaynaklara göre ABD’nin terörle mücadelede Türkiye’yi partner seçmesinin iki nedeni var. Birincisi, Türkiye’nin, terörle mücadelede tecrübesi. İkikincisi ise Arap Baharı sırasında iki ülke arasında çok olumlu bir ilişki sürecinin başlamış olması. Hillary Clinton ve Ahmet Davutoğlu, Libya ve Suriye’deki gelişmeleri değerlendirmek üzere son aylarda sık sık bir araya geldi.



Türkiye’den geçen zanlı


ABD’de dün verilen terör alarmının kaynağı belli değil. Ancak dün açıklanan bir mahkeme kaydı dikkat çekti. New York’ta yaşayan Arnavut Agron Hasbajrami’nin (27), salı günü Türkiye’den gelen bir uçaktan iner inmez New York’un Kennedy Uluslararası Havalimanı’nda yakalandığı bildirildi. Teröre maddi destek vermekle suçlanan Hasbajrami’nin, Pakistan’da bulunan ve ismi açıklanmayan bir terör örgütüyle temasa geçip “şehit olarak cennette hurilerle evlenmek istediğini” e-postayla bildirdiği ifade edildi. Örgüte 1000 dolar para gönderen Hasbajrami’nin, Pakistan’da terör eğitimi aldıktan sonra Türkiye üzerinden ABD’ye döndüğü sanılıyor. Alarmın, 15 yıl hapis istemiyle yargılanacak zanlının yakalanmasıyla ilişkili olup olmadığı ise belirsiz.

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