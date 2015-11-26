Terörizme karşı Alman-Fransız ortaklığı



Almanya Başbakanı Angela Merkel Fransa'ya terörizm ile mücadelede yardımda bulunma sözü verdi ve IŞİD ile askeri mücadeleyi destekleyebileceklerini ima etti. Merkel Çarşamba akşamı Fransa Cumhurbaşkanı Francois Hollande ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Fransa'nın isteklerine en kısa zamanda karşılık vereceklerini söyledi. Başbakan Merkel Fransız birliklerini desteklemek amacıyla Batı Afrika ülkelerinden Mali'ye daha fazla Alman askeri sevk etmeye hazır olduklarını da belirtti. Almanya Başbakanı, ‘terörizmin ortak düşmanları' olduğunu vurguladı. Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, Suriye ve Irak'ta IŞİD ile mücadeleye Almanya'nın daha fazla katkıda bulunmasını arzuladıklarını söylemişti.

Almanya hükümeti şimdiye kadar IŞİD ile mücadelenin Birleşmiş Milletler'in yetkisiyle sürdürülmesinin doğru olacağını düşünmekteydi. Ancak şimdiye kadar böyle bir karar çıkmadı. Suriye ve Irak'taki IŞİD hedeflerine yapılan hava saldırılarının uzatılması Fransa Parlamentosu'nda ezici çoğunlukla kabul edildi.

Almanya'nın Tornado tipi savaş uçaklarıyla Suriye ve Irak'taki keşif uçuşlarına katılabileceği belirtiliyor. Alman hava kuvvetlerinin IŞİD ile mücadeleye doğrudan ya da dolaylı olarak destek vermesi şimdiye kadar gündeme gelmemiş ve Almanya'nın sadece IŞİD ile savaşan Kürtlere silah ve teçhizat yardımı yapmakla yetineceği açıklanmıştı. Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen Mali'de 650 Alman askerinin üslendirilebileceğini söyledi.