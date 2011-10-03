-Teröristlerle sıcak temas KAHRAMANMARAŞ (A.A) - 03.10.2011 - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde jandarma tarafından yapılan arazi arama taraması sırasında çıkan silahlı çatışmada 1 terörist ölü olarak ele geçirildi. Kahramanmaraş Valisi Şükrü Kocatepe, dün akşam saat 20.00 sıralarında Pazarcık ilçesinde jandarma ekiplerinin Salmanipek köyü kırsalında bir grup terör örgütü PKK mensuplarıyla karşılaştığını söyledi. Askerlerle teröristler arasında yaşanan sıcak temas sonrası çatışma çıktığını belirten Vali Kocatepe, şunları kaydetti: ''Çıkan çatışmada 1 terörist ölü olarak ele geçirildi. Güvenlik güçleri, kaçan teröristlerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Ölü ele geçirilen teröristle birlikte 100 kilogram patlayıcı madde, patlayıcı hazırlamada kullanılan malzemeler ve muhtelif miktarda gıda maddesi de ele geçirildi.'' Bu arada ölü ele geçirilen teröristin bölge sorumlusu ''Rojhad'' kod adlı Sadık Kaya olduğu bilgisine ulaşıldı. Yetkililer, teröristlerin bölgede eylem hazırlığında olduklarını bildirdi.