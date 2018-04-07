T24 LogoT24 Logo
Gündem

Teröristlerin yol kestiği bölgeye askeri kontrol noktası kuruldu

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ- Çukurca karayolunda PKK'lı teröristlerin daha önce sık sık yol kesip eylem yaptığı Şine Dağı eteklerine askeri kontrol noktası kuruldu

07 Nisan 2018 15:05

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ- Çukurca karayolunda PKK\'lı teröristlerin daha önce sık sık yol kesip eylem yaptığı Şine Dağı eteklerine askeri kontrol noktası kuruldu. 
Bölgenin teröristlerden temizlenmesinin ardından Hakkari kent merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Şine Dağı eteklerine askeri kontrol noktası kuruldu. Daha önce teröristlerin yol kesip eylem yaptığı bölgede kurulan kontrol noktasını Vali Toprak, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile birlikte ziyaret etti. Kontrol noktasında incelemelerde bulunan Vali Toprak, burada görevli askerlerle bir süre sohbet etti. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MehmetDHA HAKKARİPKKDağıHakkariDahaToprak Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa BalıkJandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi KorkmazEmniyet Müdürü Süleyman Suvat DilberoğluKontrolVali Toprak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24