-TERÖRİSTLERİN YARGILANMASI 20 HAZİRANDA BAŞLIYOR PARİS (A.A) - 06.06.2011 - Fransız sorgu hakimi Thierry Fragnoli'nin üç yıllık bir soruşturmanın ardından hazırladığı iddianame çerçevesinde, terör örgütü PKK'nın ''Avrupa'daki kasası'' olarak bilinen Nedim Seven'in de aralarında bulunduğu örgütün Avrupa'daki elebaşılarından 18 kişinin yargılaması 20 Haziranda başlıyor. Terör örgütünün Paris'te üs olarak kullandığı bir kültür merkezinin de yargılanacağı duruşmaların 6 Temmuza kadar sürmesi bekleniyor. Fragnoli, üç yıllık bir soruşturmanın ardından 2007 yılında ''terör örgütüne üye olmak, mali destek sağlamak ve kara para aklamak'' suçlamalarıyla Paris'te gözaltına alınan, ancak çıkarıldıkları mahkemede serbest bırakılan 18 kişinin, yargılanmak üzere mahkemeye sevk edilmesini kararlaştırmıştı. Sorgu hakimi, 18 kişi ile birlikte, söz konusu kültür merkezi hakkında da dava açılmasını istemişti. Fransız polisi, Cumartesi günü Paris'te PKK yanlısı bir derneğe yaptığı baskında, aralarında Nedim Seven'in de bulunduğu beş kişiyi gözaltına almıştı. -DAVANIN GEÇMİŞİ- Paris'te 5 Şubat 2007 tarihinde düzenlenen operasyonlar çerçevesinde terör örgütünün kullandığı söz konusu kültür merkezine baskın düzenlenmiş, baskında çeşitli evraka ve bilgisayarlara el konmuştu. Bu baskının, terör örgütüne maddi destek sağlayan ve örgütün Avrupa'daki üst düzey sorumluları olduğu tahmin edilen kişilere karşı Paris'in çeşitli banliyölerinde düzenlenen operasyonlar çerçevesinde yapıldığı bildirilmişti. Kültür merkezine düzenlenen baskında yakalanan, aralarında Rıza Altun, Nedim Seven ve Atilla Balıkçı gibi örgütün Avrupa'daki elebaşılarının da bulunduğu 8 kişi, 23 Şubat 2007 tarihinde çıkarıldıkları istinaf mahkemesi tarafından, soruşturma süresince tutuklanmalarına gerek olmadığına karar verilmiş ve bu kişiler serbest bırakılmıştı. Paris'in banliyölerinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan diğer 10 kişi de daha sonra serbest bırakılmıştı. Operasyonlarda yakalanan kişiler hakkında, teröre mali kaynak sağlama dışında, ''organize suç'' ve ''kara para aklama'' iddialarıyla soruşturma açılmıştı. Fransız basını, soruşturma süresince tutuksuz kalmalarına karar verilen kişilerin uyuşturucu kaçakçılığı yapmaları olasılığının ciddi düzeyde gündemde olduğunu yazmıştı. Paris'teki operasyon, 2 PKK'lı teröristin döviz bürosunda kaynağını açıklayamadıkları 200 bin avroyu dolara çevirmek isterken gözaltına alınmaları sonucu başlatılan soruşturma çerçevesinde düzenlenmişti. Fransa tarafından hakkında adli denetim kararı çıkarılan Rıza Altun'un daha sonra Avusturya üzerinden kuzey Irak'a gittiği belirlenmişti. Nedim Seven, yakalandığı İtalya'dan Fransa'ya iade edilmişti. Fransa, Nedim Seven'in iade edilmesini isteyen Türkiye'nin talebini ise kabul etmemiş ve Seven'i daha sonra serbest bırakmıştı. Fransa'da terör örgütü PKK'nın faaliyetleri, 1993 yılında yasaklanmıştı.