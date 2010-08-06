-TERÖRİSTLERİN ÜZERİNDEN ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ÇIKTI VAN (A.A) - 06.08.2010 - Van'ın Çaldıran ilçesinde teröristlerce Emniyet Amirliğine düzenlenen saldırının ardından çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, dün emniyet birimlerine yönelik terör saldırısı yapılacağı istihbaratını alan Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ile ilçelerde güvenlik önlemlerini artırdı. Çaldıran Hükümet Konağının birinci katındaki İlçe Emniyet Amirliği önünde nöbet tutan Özel Harekat Şubesi polislerine, saat 21.00 sıralarında teröristlerce taciz ateşi açıldı. İlk ateşte, nöbetçi memurlardan Mehmet Memecan yaralandı. Güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesiyle çıkan çatışmada, İlçe Emniyet Amiri Halil Akbaş ile kimliği henüz belirlenemeyen 2 polis memuru daha hafif yaralandı. Çatışmada etkisiz hale getirilen 3 teröristin üzerinde de bir roketatar ile 4 roketatar mermisi, 1'i patlamış 5 el bombası, 2 kalaşnikof marka tüfek, tabanca, dürbün, telsiz ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Emniyet yetkilileri, teröristlerden birinin roketatarlı saldırı hazırlığında olduğu, diğerinin ise pimini çektiği el bombasını atacağı sırada etkisiz hale getirildiğini belirterek, güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesiyle büyük bir facianın önlendiğini vurguladı. Göreve dün başlayan Van Emniyet Müdürü Ayhan Falakalı da yaralı polisleri tedavi gördükleri hastanede ziyaret ettikten sonra gece saatlerinde ilçeye giderek, bölgede incelemelerde bulundu. Öte yandan çatışmada yaralanan polis memuru Memecan ile İlçe Emniyet Amiri Halil Akbaş'ın Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma Hastanesinde, diğer 2 polis memurunun ise Çaldıran Devlet Hastanesindeki tedavisinin devam ettiği belirtildi.