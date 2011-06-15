-TERÖRİSTLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ SİVAS (A.A) - 15.06.2011 - Sivas'ın İmranlı ilçesi kırsalında dün güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmada etkisiz hale getirilen 3 teröristin kimlikleri belirlendi. Alınan bilgiye göre, İmranlı kırsalında etkisiz hale getirilen 3 teröristin cenazeleri, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin morguna kaldırıldı. Teröristlerin ''Bahoz'' kod adlı Diyarbakır nüfusuna kayıtlı Ali Altın, ''Sefkan'' kod adlı Sivas'ın Kangal ilçesi nüfusuna kayıtlı Coşkun Doğan ve Suriye uyruklu ''Şeyhmus'' kod adlı Şeyhmus Amanos olduğu tespit edildi. Teröristlerden Şeyhmus Amanos'un 7 Aralık 2009'da Tokat'ın Reşadiye ilçesinin Sazak köyü yakınlarında 1'i uzman çavuş 7 askerin şehit olduğu, 1'i uzman çavuş 3 askerin yaralandığı terörist saldırıyı yapan grubun sorumlularından olduğu belirlendi. Şeyhmus Amanos'un terörist saldırının ardından eylemi gerçekleştirdiklerine dair örgüt üyeleriyle yaptığı telsiz konuşması da ortaya çıkmıştı. Tunceli'ye grup değişimi için döndükleri anlaşılan 3 teröristin Karadeniz bölgesinde yaptıkları çeşitli eylemler de aydınlatıldı. Grup üyelerinin Divriği ve Suşehri'nde 6 kişinin öldürülmesi, Ordu'da jandarma trafik aracına yapılan silahlı saldırıda 1 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 2 güvenlik görevlisinin yaralanması, Sinop'un Gerze ilçesinde jandarma devriye aracına silahlı saldırı, Giresun'un Dereli ilçesinde yola mayın döşenmesi, 1 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 3 güvenlik görevlisinin yaralanması, Giresun'da polis trafik aracına saldırı sonucu 2 polisin yaralanması, Samsun'un Ladik ilçesinde 2 polisin şehit edilmesi eylemlerine karıştıkları belirlendi.