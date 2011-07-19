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TERÖRİSTLERİN KAÇIRDIĞI 2 İŞÇİ SERBEST TUNCELİ (A.A)

19 Temmuz 2011 12:38

-TERÖRİSTLERİN KAÇIRDIĞI 2 İŞÇİ SERBEST TUNCELİ (A.A) - 19.07.2011 - Tunceli'de, terör örgütü PKK üyeleri tarafından kaçırılan 2 işçi serbest bırakıldı. Terör örgütü PKK üyelerince Tunceli-Ovacık karayolu Güneykonak köyü mevkisinde kaçırılan ve Ovacık'ta yapımı devam eden askeri hizmet binası inşaatında çalıştığı öğrenilen 2 işçi, serbest bırakıldı. Yayla Günü köyü mevkisinde gece serbest bırakılan 2 işçinin İl Jandarma Komutanlığında bulunduğu ve ifade verdikleri öğrenildi. Tunceli'de yol kesen terör örgütü PKK üyeleri, 14 Temmuz'da, Tunceli-Ovacık karayolunun Güneykonak köyü mevkisinde durdukları araçlardaki kişileri indirmiş, yapımı devam eden askeri hizmet binası inşaatında çalıştığı öğrenilen 3 işçiden 2'sini kaçırmışlardı.

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