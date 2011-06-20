T24 LogoT24 Logo
Gündem

TERÖRİSTLERE AİT MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ ANKARA (A.A)

20 Haziran 2011 17:28

-TERÖRİSTLERE AİT MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ ANKARA (A.A) - 20.06.2011 - Güvenlik güçlerince Hakkari ve Şırnak'ta teröristlere ait mühimmat ele geçirildi. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesindeki bilgiye göre, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi dağlık arazi kesiminde güvenlik güçlerince yürütülen çalışmalar sırasında teröristlerce havan ve roketatar mühimmatı kullanılarak hazırlanmış el yapımı patlayıcı bulundu. Patlayıcı bulunduğu yerde imha edildi. Şırnak'ın Güçlükonak ilçesi Çanaklı Mahallesi bölgesinde, terör örgütü üyelerince kayalıkların arasına gizlenmiş 2 adet Kalaşnikof marka piyade tüfeği, buna ait 2 şarjör ile 59 mermi ve 1 sırt çantası ele geçirildi. Uludere ilçesinin dağlık arazi kesiminde ise teröristlere ait RPG-7 roketatar mühimmatı bulundu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24