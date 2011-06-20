-TERÖRİSTLERE AİT MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ ANKARA (A.A) - 20.06.2011 - Güvenlik güçlerince Hakkari ve Şırnak'ta teröristlere ait mühimmat ele geçirildi. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesindeki bilgiye göre, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi dağlık arazi kesiminde güvenlik güçlerince yürütülen çalışmalar sırasında teröristlerce havan ve roketatar mühimmatı kullanılarak hazırlanmış el yapımı patlayıcı bulundu. Patlayıcı bulunduğu yerde imha edildi. Şırnak'ın Güçlükonak ilçesi Çanaklı Mahallesi bölgesinde, terör örgütü üyelerince kayalıkların arasına gizlenmiş 2 adet Kalaşnikof marka piyade tüfeği, buna ait 2 şarjör ile 59 mermi ve 1 sırt çantası ele geçirildi. Uludere ilçesinin dağlık arazi kesiminde ise teröristlere ait RPG-7 roketatar mühimmatı bulundu.