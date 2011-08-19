-Teröristlere ait çantada 4 el bombası bulundu PERVARİ (A.A) - 19.08.2011 - Siirt'in Pervari ilçesinde dün akşam saldırı düzenleyen terör örgütü PKK mensuplarına ait bir çantada 4 el bombası ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Şakiran Mahallesindeki Şehit Öğretmen Ekrem Okutan İlköğretim Okulu'nun bahçesinde şüpheli çanta gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevre güvenliğini aldıktan sonra açtığı çantada, 4 adet el bombası, ilaç ve bir yağmurluk buldu. Çevrede yapılan araştırmada ise yaklaşık 30 metre uzaklıkta uzaklıkta pimi çekilmiş ancak patlamamış bir el bombası daha bulundu. Bu bomba olay yerinde imha edildi. Bombaların dün akşamki saldırıyı düzenleyen terör örgütü PKK mensuplarına ait olduğu kaydedildi.