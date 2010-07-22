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TERÖRİSTLERE AİT 5 SIĞINAK BULUNDU BATMAN (A.A)

22 Temmuz 2010 18:19

-TERÖRİSTLERE AİT 5 SIĞINAK BULUNDU BATMAN (A.A) - 22.07.2010 - Batman'ın Gercüş ilçesi dağlık kesimlerinde güvenlik güçlerinde yapılan arazi arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK'ya ait 5 sığınak ortaya çıkarıldı. Gercüş ilçesi dağlık kesimlerinde güvenlik güçlerince yapılan arazi arama tarama faaliyetleri kapsamında PKK'lı teröristlerin kullandıkları belirlenen, muhtelif ebatlarda 5 ayrı sığınak belirlendi. Ortaya çıkarılan sığınaklarda yaşam malzemeleri ve gıda maddeleri bulundu. Teröristlere ait malzemeler imha edildi. Bölgede arazi arama tarama faaliyetleri sürüyor.

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