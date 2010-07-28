-TERÖRİSTLERCE YOLA DÖŞENEN 2 MAYIN İMHA EDİLDİ ANKARA (A.A) - 28.07.2010 - Van'da teröristlerce yola döşenen 2 mayın, güvenlik güçleri tarafından imha edildi. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Çatak ilçesi Dalbastı köyü bölgesinde, dün güvenlik güçleri tarafından icra edilen faaliyet sırasında bölücü terör örgütü mensupları tarafından Çatak-Narlı karayolu kenarına tuzaklanmış 2 adet el yapımı mayın bulundu. El yapımı mayınlar, güvenlik güçleri tarafından imha edildi.