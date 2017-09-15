Teröristlerce katledilen Ahmet Budak'ın ailesi için yaptırılan ev, törenle teslim edildi

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ\'nin Şemdinli İlçesi\'nde geçen yıl PKK\'lı teröristlerin silahlı saldırısında yaşamını yitiren, 1 Kasım 2015\'teki 26. dönem milletvekili genel seçimlerinde Hakkari\'den Ak Parti birinci sıra milletvekili adayı olan Ahmet Budak\'ın ailesi için 3 katlı ev yaptırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın talimatıyla yaptırılan ev, törenle Budak ailesine teslim edildi.

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın talimatıyla yaptırılan Şemdinli\'nin Beşevler Mahallesi\'ndeki evin açılışını yaparak, Budak ailesine teslim etti. Vali Toprak, buradaki konuşmasında Budak\'ın demokrasi şehidi olduğunu belirterek, \"Geçen sene bugün gerçekten meslek hayatımızın üzüntü verici bir günüydü. Bir bayram günü demokrasi mücadelesi veren, halkına hizmet için çaba gösteren, çırpınan bir kardeşimizi, bir değerimizi maalesef gözünü kırpmadan hain teröristler şehit ettiler. Hiçbir zaman ağızlarından demokrasi, insan haklarını düşürmeyenler bu hain suikastı görmezden geldiler, yorum dahi yapmadılar. Suçu sadece Şemdinli halkına, Şemdinli köylerine hizmet etmek olan bu manada demokrasi mücadelesinde yerini alan temiz bir şekilde, sivil bir şekilde, silahsız bir şekilde demokrasi ve hizmet aşkıyla tutuşan bir kardeşimiz maalesef geçen sene bugün hakkın rahmetine kavuştu. Biz bugün bir terörist öldüğünde yeri göğü yıkan, insan haklarından dem vuranları ne burada görebildik, ne bize telefon açtılar, ne de herhangi bir mesajlarına basında rastladım\" dedi.

Budak\'ın ailesine rahat edebilecekleri daha uygun fiziki ortamlarda yaşayabilecekleri bir ev yapıldığını ifade eden Vali Toprak, \"Şehidimizi hiçbir şey geri getiremez. Onun makamını inşallah yüce Allah’ımız belirleyecek en yüksek derecede. Fakat bize düşen devlet olarak, hemşehrileri olarak, kardeşleri, ağabeyleri olarak geride kalanlarına sahip çıkmaktır. Huzurlarınızda hepiniz ve Budak ailesi adına Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ve şükranlarımızı arz ediyorum\" diye konuştu.

Vali Toprak, Budak\'ın ölümünün birinci yıldönümü nedeniyle verilen Mevlid-i şerife de katılıp dua etti.

Vali Cüneyit Orhan Toprak ve beraberindeki Şemdinli Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ile Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın posterinin asıldığı ve \'Davamızın şehidi Ahmet Budak\'ın hatırına ve emanetine sahip çıkın. Ülkemizin lideri sayın reisi cumhurumuz sizlere çok çok teşekkür ediyorum\" yazılı pankartın önünde fotoğraf çektirip, Ahmet Budak\'ın ailesiyle sohbet etti.

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