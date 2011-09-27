-Teröristler sivilleri vurdu BATMAN (A.A) - 27.09.2011 - Batman'da, PKK'lı teröristlerce polis ekipleri ve sivil vatandaşlar üzerine bir otomobilden uzun namlulu silahlarla ateş açılması sonucu 8 aylık hamile bir kadın ile 6 yaşındaki kızının öldüğü bildirildi. Çıkan çatışmada, kadının diğer çocuğu ve eşi ile 3 polisin yaralandığı, 3 teröristin ölü olarak silahlarıyla birlikte ele geçirildiği belirtildi. Batman Valiliğince yapılan açıklamada, Yavuz Selim Mahallesi Aydınkonak Kavşağı'nda 3 terörist tarafından polis ekipleri ve sivil vatandaşlar üzerine otomobilden uzun namlulu silahlarla ateş açıldığı, saldırıda bir güvenlik görevlisinin yaralandığı, 35 yaşlarında 8 aylık hamile bir kadının hayatını kaybettiği ifade edildi. Ölen kadının karnındaki bebeğin sağ olarak kurtarıldığı ve yaşatılmaya çalışıldığı belirtilen açıklamada, saldırıda yine aynı aileden 6 yaşlarında kız çocuğunun hayatını kaybettiği, 8 yaşındaki kız çocuğu ile babanın yaralandığı bildirildi. Durumu ağır olan 40 yaşlarındaki babanın özel bir hastanede yoğun bakıma alındığı kaydedildi. Açıklamada, yapılan takip ve operasyon sonucu teröristlere ''Teslim ol'' çağrısında bulunulduğu, çağrıya ateşle karşılık verilmesi üzerine çatışma çıktığı belirtilerek, ''Ateşle karşılık veren terörist grupla çıkan çatışmada üç terör örgütü mensubu ölü olarak ele geçirilmiş, iki güvenlik görevlimiz hafif yaralanmıştır'' denildi.