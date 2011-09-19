-Teröristler maden ocağı bastı DİYARBAKIR (A.A) - 19.09.2011 - Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki maden ocağını basan teröristler, sondaj makinesini yakarak, baraj çalışanlarını taşıyan servis aracıyla kaçtı. Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak, dün gece Kulp ilçesindeki maden ocağını basan bir grup teröristin ocaktaki sondaj makinesini yaktıktan sonra baraj inşaatının şantiyesine ait servis aracıyla olay yerinden uzaklaştığını tespit ettiklerini söyledi. Teröristlerin servis aracındaki kişileri daha sonra serbest bıraktığını ifade eden Toprak, kaçan teröristlerin yakalanması için operasyonun sürdürüldüğünü belirtti. Toprak, teröristlerin bu eylemlerinin hedefinin belli olduğunu kaydederek, şöyle konuştu: ''Bunlar ya iş makinelerini ya kadınlarımızın halı dokuma tezgahlarını ya da mermer ocaklarını basarak yakıyorlar. Yani diyorlar ki 'İnsanlar işsiz kalsın, aç kalsın, cahil kalsın, okula gitmesin. 'Bunun da sonucu belli. Onun için çok dikkatli olmalıyız. Evet birtakım problemler olacak. Ama biz doğru yolda emin adımlarla yürüyeceğiz. Devletimiz şefkatli, sevgi dolu, hoşgörülü, insani ve demokratik davranışını tüm vatandaşlara yaymaya devam edecek. Devletimiz son derece güçlü. Devletimizin gücü yanlış yapan insanların doğru yola gelmesi için, insanların üzerindeki zulümlerinin kalkması için gereğini yapmaya yeterlidir. Devletimizin gücü vardır. Ama hiç kimse bu şefkati, hoşgörüyü, demokratik ortamı, devletin insan haklarına saygılı bakışını 'devletin gücü ortadan kaybolmuştur, acze düşmüştür' olarak asla ve asla nitelendirmesin. Devletimiz asla sevgi ve hoşgörüyü eksik etmeyecek. Devletimiz toplumun huzurunu bozan, teröristlik yapan, toplum arasındaki bağları zayıflatan, topluma zulüm eden unsurlara karşı vatandaştan aldığı güçle mücadelesini sürdürecek.''