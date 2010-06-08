Teröristler maden işçilerini kaçırdı

T24- Hatay'da dağlık bölgedeki bir maden ocağında çalışan iki işçi dün teröristler tarafından kaçırıldıktan sonra akşam saatlerinde serbest bırakıldı. Şırnak'ta özel mülkiyete ait bir iş makinesi yakılırken Hakkâri Çukurca'nın dağlık arazi kesiminde teröristlerce açılan ateş sonucu bir Uzman Çavuş hafif yaralandı.

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde verilen bilgilere göre dün Hatay'ın Serinyol ilçesi dağlık alanındaki maden ocağında çalışan iki işçi, bir grup bölücü terör örgütü mensubunca kaçırıldı. İşçiler daha sonra akşam saatlerinde serbest bırakıldı. Güvenlik güçlerince, işçileri kaçıran bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek için bölgede operasyon başlatıldı. Şırnak Merkez ilçeye bağlı Toptepe köyünde de, özel mülkiyete ait bir iş makinesi bölücü terör örgütü mensuplarınca yakılarak tahrip edildi.







Dün ayrıca bölücü terör örgütü mensubu bir terörist, Siirt Merkez ilçede güvenlik güçlerine teslim olurken Hakkari'nin Çukurca ilçesi dağlık arazi kesiminde, güvenlik güçlerince sürdürülen faaliyet sırasında, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu bir Uzman Çavuş hafif yaralandı. Uzman Çavuş bölgedeki sağlık personeli tarafından ayakta tedavi edilmiştir.



Şırnak'ta bulunan İdil - Midyat karayolu üzerinde, sivil bir aracın geçişi esnasında, bölücü terör örgütü mensuplarınca yolun kenarına döşenen el yapımı mayının patlaması sonucu araçta kısmi hasar meydana geldi. Diyarbakır Bismil'in Aralık köyüne giden yol üzerinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından 20 kilo amonyum nitrat kullanılarak hazırlanan bir el yapımı mayın bulundu ve imha edildi.



Şırnak Merkez ilçenin dağlık arazi kesiminde, güvenlik güçlerince gerçekleştirilen faaliyet esnasında, bölücü terör örgütü mensuplarına ait yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi. Ayrıca Tunceli'nin Ovacık ilçesi Topuzlu - Burnak köy yolunda seyir halinde olan sivil bir araç, terör örgütü mensuplarınca durduruldu ve motor bölgesinde kısmi hasar meydana getirilerek aracın kullanılması engellendi.