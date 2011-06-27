-TERÖRİSTLER, LİCE'DE HALI ATÖLYESİNİ KUNDAKLADI DİYARBAKIR (A.A) - 27.06.2011 - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarının, bir halı atölyesini kundakladığı bildirildi. Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK mensuplarının 25 Haziran 2011 günü gece yarısı Lice'ye bağlı Baharlar köyünde bulunan özel sektöre ait halı atölyesini kundakladığı belirtilerek, ''Halı atölyesi kundaklanmak suretiyle yakılmış, 7 halı tezgahı ve üzerindeki halılar ile halı malzemeleri yanmıştır'' denildi. Teröristlerin yakalanması için başlatılan operasyon sürüyor.