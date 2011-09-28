-Teröristler köy korucusunu kaçırdı TUNCELİ (A.A) - 28.09.2011 - Tunceli'de yol kesen teröristler, bir köy korucusunu kaçırdı, 4 aracı yaktı, bir aracı da tuzakladı. Tunceli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Tunceli-Erzincan karayolunun 37. kilometresinde, yol kesen bir grup terör örgütü üyesi, 4 aracı ateşe verdiği, bir aracı bombayla tuzakladığı, bir köy korucusunu da kaçırdığı belirtildi. Bölgedeki operasyonların hava destekli sürdürüldüğü kaydedilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Yol kesilmesinin ardından bölgede başlatılan hava destekli operasyonlar esnasında, araziye yerleştirilen bir adet uzaktan kumandalı bomba patlatıldı, bir adet el yapımı bomba da etkisiz hale getirilmiş olup, bu patlamada bir asker hafif şekilde yaralanmıştır.''