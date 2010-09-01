-TERÖRİSTLER KARAKOLA SIZMAK İSTEDİ ANKARA (A.A) - 31.08.2010 - Diyarbakır'ın Dicle ilçesi dağlık arazi kesiminde bulunan Yokuşlu Jandarma Karakol Komutanlığına, bir grup bölücü terör örgütü mensubu sızmak istedi. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, dün saat 04.30'daki sızma girişiminde, teröristlerin bulunduğu bölgenin karakolda mevcut silahlarla ateş altına alınması üzerine, teröristler bölgeyi terk ederek dağlık arazi kesimine kaçtı. Olayda herhangi bir hasar ve zayiat meydana gelmedi.