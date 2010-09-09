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TERÖRİSTLER JANDARMA KARAKOLUNA SIZMAK İSTEDİ ANKARA (A.A)

09 Eylül 2010 18:26

-TERÖRİSTLER JANDARMA KARAKOLUNA SIZMAK İSTEDİ ANKARA (A.A) - 09.09.2010 - Hakkari'nin Merkez ilçesi Üzümcü Jandarma Karakol Komutanlığına bir grup bölücü terör örgütü mensubu sızma girişiminde bulundu. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, dün saat 20.45'te meydana gelen sızma girişiminin karakol personeli tarafından tespit edilmesi üzerine, karakolda bulunan silahlarla teröristlerin bulunduğu bölge ateş altına alındı ve çatışma başladı. Fark edildiklerini ve sızma girişiminde başarılı olamayacaklarını anlayan teröristler bölgeyi terk ederek dağlık arazi kesimine kaçtı. Olayda herhangi bir hasar ve zayiat meydana gelmedi.

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