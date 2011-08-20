Teröristler ilk kez o sistemi kullanmış!

T24 - Çukurca'daki pusunun detayları ortaya çıktı. Teröristler ilk kez 'jammer'leri etkisiz hale getiren bir sistem kullandı. Bu nedenle ilk patlama sonrası bölgeye giden konvoy mayın tuzağına düştü.

Vatan gazetesinin haberine göre; Hakkari - Çukurca karayolunda PKK'lıların yaptığı ve 9 şehidin verildiği bölgede saldırının izleri silinmeye çalışılıyor. Hakkari Çukurca'da, 8 asker ve 1 köy korucusunun şehit olduğu saldırının ayrıntıları ortaya çıkıyor. Akşam, pusuya ilişkin önemli detaylara ulaştı.

İddialara göre, güvenlik güçlerinin yaptığı incelemelerde PKK'lı teröristlerin Güneydoğu'daki saldırılarda ilk kez rastlanan bir sistem kullandığı belirlendi.

Teröristler, sinyal kesici 'jammer'leri etkisiz hale getirmek için tepelerde 3 kilometrelik bir hat kullanarak 'telsiz santralı' diye tabir edilen sistemi kurmuş. İlk patlama saat 09.00 sularında Vali Erdoğan Gürbüz Çeşmesi yakınlarında yaşandı, 1 asker şehit oldu.

İlk patlamanın ardından askeri konvoy olay yerine yönlendirildi. Ancak kurulan sistem nedeniyle jammerler devre dışı kaldığı için konvoy tuzağa düştü. Geçiş sırasında 2 mayın daha patlatılabildi. Kısa süre sonra da köy korucusunun şehit olduğu son patlama meydana geldi.

Teröristlerin mayınları telsizlerle patlattığı belirlendi.



3 KM Ötede beklediler



Güvenlik güçleri saldırıyı 5 teröristin gerçekleştirdiğini tespit etti. Terör örgütü üyeleri 3 kilometre uzaklıkta pusu kurdu. Her biri 4 ayrı mayını kumanda etti. Bir terörist ise gözcülük yapmış.



700 Terörist var



Bölgede bir süredir artan saldırılara ilişkin yapılan çalışmada ise ilginç sonuçlara ulaşıldı. İstihbarat birimleri Hakkari kırsalında şu anda 700 terörist olduğunu belirledi.