-Teröristler iki tırı yaktı IĞDIR (A.A) - 27.09.2011 - Iğdır-Doğubayazıt karayolunun 25. kilometresindeki Pamuk geçidi mevkisinde teröristler tarafından iki tırın yakıldığı bildirildi. Iğdır Vali Vekili Türker Çağatay Halim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teröristlerin, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden Iğdır'a gelen iki tırı Pamuk geçidi mevkisinde durdurarak, şoförlerini araçlardan indirdiğini söyledi. Halim, daha sonra tırların teröristlerce ateşe verildiğini belirtti. Teröristlerin, şoförlerin cep telefonu ve paralarını gasp ettikten sonra kaçtıklarını ifade eden Halim, ''Suveren Jandarma Karakolundan olay yerine güvenlik güçleri sevk edildi. Bölgede operasyon başlattık'' dedi.