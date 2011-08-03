-TERÖRİSTLER EKMEK ARACINI YAKTI DİYARBAKIR (A.A) - 03.08.2011 - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde Tepe Jandarma Karakolu'na ekmek götüren araç, terör örgütü PKK üyelerince yakıldı. Diyarbakır Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Lice ilçesine bağlı Tepe Jandarma Karakolu'na ekmek sevkiyatı yapan araç, terör örgütü PKK üyesi bir grup tarafından durduruldu. Üç kişi oldukları bildirilen teröristler, aracı ateşe verdikten sonra olay yerinden kaçtı. Teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.