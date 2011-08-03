T24 LogoT24 Logo
Gündem

TERÖRİSTLER EKMEK ARACINI YAKTI DİYARBAKIR (A.A) 

03 Ağustos 2011 20:15

-TERÖRİSTLER EKMEK ARACINI YAKTI DİYARBAKIR (A.A) - 03.08.2011 - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde Tepe Jandarma Karakolu'na ekmek götüren araç, terör örgütü PKK üyelerince yakıldı. Diyarbakır Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Lice ilçesine bağlı Tepe Jandarma Karakolu'na ekmek sevkiyatı yapan araç, terör örgütü PKK üyesi bir grup tarafından durduruldu. Üç kişi oldukları bildirilen teröristler, aracı ateşe verdikten sonra olay yerinden kaçtı. Teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24