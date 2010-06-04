Teröristler dün gece de boş durmadı

T24 - Van'ın Gevaş ilçesi Emniyet Müdürlüğü ile yakınındaki polis lojmanlarına taciz ateşinde bulunuldu. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Mardin'in Nusaybin ilçe Emniyet Müdürlüğü binasına da patlayıcı atıldı. Hakkari'de ise operasyona giden polis aracına uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda 1 polis yaralandı.

VAN:

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile yakınındaki polis lojmanlarına, gece saatlerinde teröristlerce uzun namlulu silahlarla taciz ateşi açıldı.

Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polislerin ateşe anında karşılık verdiği saldırının ardından teröristler geri püskürtüldü.

Saldırıdan sonra, Van Emniyet Müdürlüğü'nce bölgeye çok sayıda takviye kuvvet gönderildi.

İlçe giriş çıkışlarının kontrol altında tutulduğu, gecenin karanlığından yararlanarak kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığı öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, saldırıda ölen ve yaralanan olmadığını bildirdi.





MARDİN:

Dün gece bir diğer saldırı haberi de Mardin'den geldi.

Mardin'in Nusaybin ilçe Emniyet Müdürlüğü binasına patlayıcı atıldı. Patlayıcı bahçede infilak etti, can kaybının olmadığı olayda bazı sivil araçların camları kırıldı.

Edinilen bilgiye göre, 8 Mart Mahallesi Tandoğan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü'nün bulunduğu binaya, kimliği belirsiz kişilerce patlayıcı atıldı. Patlayıcı, bina önündeki bahçede infilak etti. Meydana gelen patlamada ölen ya da yaralanan olmadı, çevredeki bazı sivil araçların camları kırıldı.

Kaçan zanlıların yakalanmasına çalışılıyor.





HAKKARİ:

Hakkari'de operasyona giden polis aracına Hakkari-Çukurca kara yolunda uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda, 1 polis yaralandı.

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde, Hakkari-Çukurca kara yolunda devriye görevi yapan zırhlı polis aracına düzenlenen saldırının ardından bölgede operasyonlarını sürdüren başka bir polis aracına, yüksek kesimlerden uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Polislerin ateşe karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada, 1 polis yaralandı.

Yaralı polis, kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Bölgedeki operasyonların devam ettiği bildirildi.





