-Teröristler Bingöl'de şantiye yaktı BİNGÖL (A.A) - 02.10.2011 - Bingöl'de havaalanı inşaat alanında pisti yapan özel firmanın şantiyesi ile bir araç teröristler tarafından yakıldı. Bingöl Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, dün akşam saat 21.00 sıralarında Bingöl merkez Çeltiksuyu köyü sınırlarındaki havaalanı inşaat alanında pist yapımı yüklenicisi E.M.T İnşaat firmasına ait şantiyeye gelen biri kamuflajlı, üçü sivil elbiseli olmak üzere 4 terör örgütü mensubunun, şantiyedeki 18 işçiyi bağlayarak, etkisiz hale getirildiği belirtildi. Şirket yönetim ofislerinin bulunduğu prefabrike baraka ve binek tipi bir aracın yakıldığı, işçilere ait cep telefonları ve bilgisayar ile cep telefonlarının teröristlerce gasp edildiği bildirilen açıklamada, şöyle denildi: ''Bağlarından kurtulan işçilerin saat 00.05'te olayı '155 Polis İmdat' telefonuna bildirmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne ait itfaiye aracı olay yerine sevk edilmiştir. 01.05'te Bingöl Valisi, İl Jandarma ve Emniyet Müdürü olay yerine intikal ederek, incelemede bulunmuştur. Faillerin yakalanmasına yönelik arama ve takip çalışmalarına başlanmış olup ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda adli tahkikata da devam edilmektedir.''