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TERÖRİSTLER 3 KİŞİYİ KAÇIRDI DİYARBAKIR (A.A)

10 Temmuz 2011 14:20

-TERÖRİSTLER 3 KİŞİYİ KAÇIRDI DİYARBAKIR (A.A) - 10.07.2011 - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarının, Lice-Bingöl karayolunda 3 kişiyi kaçırdığı bildirildi. Edinilen bilgiye göre, gün gece terör örgütü PKK üyesi bir grup, Lice-Bingöl karayolunun 65. kilometresindeki Ziyaret köyü yakınlarında yol kesip durdurdukları araçlarda bulunan vatandaşları indirdiler. Bir süre terör örgütünün propagandasını yapan teröristler, daha sonra 3 kişiyi yanlarına aldıktan sonra kaçtı. Kaçırılan 3 kişinin kurtarılması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak, teröristlerin dün gece saat 21.45 sıralarında Lice-Bingöl karayolunun 65. kilometresinde bulunan Ziyaret köyü yakınlarında yol kestiğini söyledi. Lice 2. Mekanize Tugay Komutanlığında görev yapan bir başçavuş ve bir uzman çavuş ile sağlık memuruna ait araçların yol kesilen bölgede bulunduğunu ifade eden Toprak, ''2'si asker 3 kişiden haber alınamıyor, bunların kaçırılmış olabileceğini değerlendiriyoruz. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı'' dedi.

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