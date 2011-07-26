-TERÖRİSTLER 3 İŞ MAKİNESİNİ YAKTI DİYARBAKIR (A.A) - 25.07.2011 - Diyarbakır-Bingöl karayolunda çift yol çalışması yapan şantiyeyi basan teröristler, 3 iş makinesini yaktı, birini de çaldı. Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak, Diyarbakır-Bingöl karayolunun Abalı köyü yakınlarında çift yol yapan şantiyeyi basan basan teröristlerin 3 iş makinesini yaktığını, birini de çaldıklarını belirtti. Terör örgütünün vatandaşlara hizmet için yapılan çalışmayı engellediğini, vatandaşlara hizmetin götürülmesini istemediğini, bu tür saldırılarla vatandaşları mağdur ettiğini ifade eden Toprak, ''teröristler vatandaşlar için yapılan hizmeti baltalıyor. Vatandaşları mağdur ederek gerçek yüzlerini göstermektedir. Amaçları vatandaşlara götürülen hizmeti engellemek. Ancak, yapılan bu saldırılar hizmetin götürülmesini engellemeyecektir. Yapılan mücadele ve çalışmalar kararlı bir şekilde sürdürülecektir'' dedi.