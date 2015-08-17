'Teröristin çıplak fotoğrafı doğru değil, ama bundan rahatsız olan HDP'liler çıplak eşcinsellere sahip çıkarlar...'

Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu Muş’un Varto ilçesinde çatışmada öldürülen bir kadının, kıyafetleri çıkarılarak çekilen fotoğrafının sosyal medyada dolaşıma sokulmasına tepki gösterirken HDP’lilerin tavrını da eleştirdi. Karahasanoğlu, “Teröristin çıplak fotoğrafı doğru değil, ama bundan rahatsız olan HDP'liler erkek erkeğe, kadın kadına çırılçıplak görüntü verirler, onlara sahip çıkarlar. Bu tür aşırılıkları eleştirdiğimizde, yine HDP’lilerce, ‘geri kafalı’ diye suçlanırız” dedi.

Karahasanoğlu "Kimse kusura bakmasın.. O fotoğrafın yayınlanmasına itiraz ederim.. Ama askere kurşun sıkanın 'onur'u olduğunu iddia edenlere de 'gerçek onursuzlar sizsiniz' demeyi görev bilirim!" ifadelerini kullandı.

Ali Karahasanoğlu’nun “Teröriste o muamele de yanlış, ‘onurlu’ demek de!” başlığıyla Yeni Akit gazetesinde yayımlanan (17 Ağustos 2015) yazısı şöyle:

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Varto’da askere kurşun sıkarken..

Bir kadın terörist, öldürülmüş.

Büyük ihtimalle, üzerinde bomba var mı diye, elbiseleri çıkartılmış..

Ama buradan sonrası önemli..

Çıplakken çekilen fotoğraflar, orda burda sosyal medyada paylaşıma açılmış.

Doğru mu bu?

Tabii ki doğru değil..

Ama bu yanlışı tahrik edenler..

Alçakça saldırılarla, askerimizi, polisimizi vuranlar..

Tuzak kurarak, gencecik güvenlik güçlerimizi şehid edenler..

O “çıplak görüntünün sosyal medyada yayılması yanlışı”nın da failleridirler..

Yapılan yanlışa bahane aramıyorum.

Ama durumu tespit etmemiz gerekir..

2.5 yıllık çözüm süreci boyunca..

Hiç kimse..

O bölgedeki kadın-erkek hiç kimseyi öldürmemiş, hiç kimsenin çıplak görüntüsünü sosyal medyada paylaşmamış iken..

Ben isterim ki..

Son olaylar bile..

Bu yanlışlara sebebiyet vermesin ama..

Veriyor işte..

Biz istemesek de...

Yanlış bulduğumuzu söylesek de..

Yaşanılanlar ortada..

Son olaylar akabinde..

Uyurken şehid edilen polisler.. Trafik kazası var diye çağrılıp, şehid edilen trafik polisi..

Terhis olmuş askere, helikopter içinde kurşun sıkıp şehid etme..

Yol güvenliğini sağlamak isteyen askere mayın kurup şehid etme..

Ve daha niceleri..

Sonunda böylesi vahim bir karşı yanlışı da ortaya çıkarıyor..

Bu tür vahim yanlışları biz istemiyorsak..

Başkaları da istemiyorlarsa..

Herkes kendisine çekidüzen vermeli..

Önce teröristlere yalakalık edenler, kendilerine çekidüzen vermeliler..

Varsa Tayyip Erdoğan. Yoksa Tayyip Erdoğan itirazları ile oyalanacaklarına..

Tayyip Erdoğan olmasaydı, bu ülkede daha vahim neler olurdu, onu düşünmeliler..

Öyle ya..

Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanı olduğu için..

Böyle yanlışlara kesinkes taviz vermeyeceği bilindiği için..

Geçtiğimiz hafta, elleri arkadan kelepçeli inşaat işçilerinin yüzükoyun yere yatırılıp, kendilerine nutuk çekilmesi için de soruşturma açıldı..

Son olaydaki, çıplak terörist fotoğrafları için de soruşturma hemen açıldı..

Hemen itiraz edenler çıkacaktır..

“Soruşturma açılması, teröristlere tavizdir” diyecekler olacaktır..

Ben de tam aksini söylüyorum..

Yüzükoyun yere yatırılan, elleri arkadan kelepçeli insanlara bağırılması, teröristler için bulunmaz bir fırsattır.

Ölmüş bir kadın teröristin çıplak fotoğrafının yayınlanması, terör örgütü için bulunmaz bir fırsattır..

Onun içindir ki..

T24 isimli site, her iki olayı da.. Anında haber yaptı..

Acımasızca..

Onlarca şehidimizin, ne eşini, ne çocuğunu, ne nişanlısını, ne annesini, ne babasını haber yapmamışlarken..

Çıplak terörist fotoğrafını, anında haber yaptılar..

Çünkü, bu tekil olaylarla.. Devletin doğru kabul etmediği, anında soruşturma açtığı.. Hesabını sorduğu bu yanlışları istismar ederek, gençleri kandırıyorlar..

Yeni yeni elemanlar topluyorlar..

Çocuklarını örgüte vermek istemeyenlere, bu lokal olayların hepsinin başlarına geleceği şantajını yapıyorlar..

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PKK terörünü, “ama ve mama”sız kınayamayan HDP’nin milletvekili Pervin Buldan, kadın terörist fotoğrafı üzerinden, hemen saldırıya geçmiş..

“Katlettikten sonra cenazeyi çıplak teşhir etmek insanlığın yüz karasıdır. Vicdanınız kurusun!” demiş..

Sanki kendilerinde vicdan varmış da..

Tek cümle söylememiz yeter:

“Bak o yanlışı yapanı, bu devlet soruşturuyor.. Ama senin gibi vicdansızlar, 20 yaşındaki gencecik askerlere kurşun sıkan hainlere iki kelime ile kınama yapamıyor.. Vicdanı kuruyan, bu devletin görevlileri değil.. PKK’nın hainleridir.. PKK’nın hainlerine kınama yapamayan HDP’lilerdir..”

Olaya şu açıdan da bakmalıyız..

Biz belli ilkeleri olan, dini inançları ile hareket eden insanlarız..

Ama bizim bu özelliğimizi, bu ateistler, hep istismar etmişlerdir..

Gayler, sokaklarda sevişir.. Biz “Ne yapıyorsunuz” dediğimizde, “Size ne, beden bizim değil mi?” derler..

Erkek erkeğe, kadın kadına çırılçıplak görüntü verirler.. Bu HDP’liler onlara sahip çıkarlar.. Milletvekili listelerinde, onlara temsilci kontenjanı tanırlar..

Bu tür aşırılıkları eleştirdiğimizde, yine HDP’lilerce, “geri kafalı” diye suçlanırız.

Ama gördünüz işte..

O çağdaş kafanız. Sokaklarda hayvanları taklit edercesine, rezilce görüntüleri bir “temel hak ve özgürlük” gibi gören kafanız..

Nasıl da rahatsız oldu..

Şimdi organize olmuşlar, terörist kadına “Onurumuzdur” diyerek destek tivitleri atıyorlar..

Kimse kusura bakmasın.. O fotoğrafın yayınlanmasına itiraz ederim..

Ama askere kurşun sıkanın “onur”u olduğunu iddia edenlere de, “Gerçek onursuzlar sizsiniz” demeyi görev bilirim!