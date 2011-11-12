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Teröristin cesedi, Adli Tıp Kurumuna götürüldü İSTANBUL (A.A)

12 Kasım 2011 15:41

-Teröristin cesedi, Adli Tıp Kurumuna götürüldü İSTANBUL (A.A) - 12.11.2011 - İzmit-Gölcük seferi sırasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait ''Kartepe'' adlı deniz otobüsünü kaçıran ve sabah saatlerinde Silivri açıklarında düzenlenen operasyonda ölü olarak ele geçirilen teröristin cesedi Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Silivri'ye bağlı Selimpaşa açıklarında demirli vaziyette bulunan ''Katepe' adlı deniz otobüsünün Sahil Güvenliğe ait botlar eşliğinde Ambarlı Limanı'na yanaştırılmasından bir süre sonra, Adli Tıp Kurumu görevlileri limana geldi.  Burada yapılan ilk incelemenin ardından, terörist Mensur Güzel'in cesedi, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait cenaze nakil aracına konularak, polis eşliğinde Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

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