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Teröristin ailesi Almanya’da

27 Nisan 2009 03:00

İstanbul Bostancı'da bir apartman dairesine düzenlenen operasyonda ölü ele geçirilen teröristin annesi Aysel Yılmazkaya'nın, Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

Operasyonda ölü ele geçirilen Orhan Yılmazkaya'nın (39) Bayramiç'te yaşayan dayısı Nuri Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kardeşi Aysel, eniştesi Hikmet Yılmazkaya'nın uzun yıllar Almanya'da çalıştığını, Orhan'ın kardeşinin ise halen Almanya'da bulunduğunu söyledi.

Anne ve babası yurt dışında olduğu sırada yeğeni Orhan ile kendilerinin ilgilendiğini belirten Öztürk, "Böyle bir şey yapacağını hiç tahmin etmiyorduk. Üniversiteye gidene kadar onunla biz ilgilendik ve okuttuk. Üniversiteyi kazanınca İstanbul'a gitti. Okulunu bitirdikten sonra da zaman zaman yanımıza gelirdi, arar sorardı" dedi.

Öztürk, 2-3 yıldır ne kendilerinin, ne de anne ve babasının yeğeninden haber alamadığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bugün olaylarda ismini televizyondan duyunca şoke oldum. Böyle bir şey yapacağını tahmin etmiyordum. Çok dürüst, efendi, saygılı ve çalışkan biriydi. Öldüğünden anne ve babasının da haberi yoktu. Ben haber verince onlarda çok üzüldü."

Bu arada, Yılmazkaya'nın anneannesi Ayşe Öztürk'ün, çok üzgün olduğu ve kimseyle görüşmek istemediği öğrenildi.

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