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TERÖRİSTİ ''NETBOOK'' İLE İZLEYECEKLER ADANA (A.A)

24 Temmuz 2010 14:00

-TERÖRİSTİ ''NETBOOK'' İLE İZLEYECEKLER ADANA (A.A) - 24.07.2010 - Adana Emniyet Müdürülüğü tarafından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine ''netbook'' adı verilen, küçük dizüstü bilgisayarlar dağıtıldı. Van'dan Adana'ya yaklaşık 1 yıl önce gelen Emniyet Müdürü Mehmet Salih Kesmez'in göreve başlamasının ardından teknolojik olarak gerek yurt gerekse kentteki ''ilk''leri gerçekleştiren Adana Emniyet Müdürlüğü, personelin daha hızlı hizmet vermesi amacıyla donanım yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Hizmet kalitesi yönünden kendini geliştirmek için her gün farklı bir yenilik sunan, TSE ISO 9001 belgesine sahip Adana Emniyet Müdürlüğü son olarak Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerini taşınabilir bilgisayar ile donattı. TEM Şube Müdürlüğüne bağlı bürolara verilen 8 inç büyüklüğündeki dizüstü bilgisayarlar (netbook) ile ekiplerin, çeşitli terör örgütlerine yönelik düzenledikleri operasyonlarda kimlik sorgulamalarını olay yerinde birkaç dakika içinde gerçekleştirebilecekleri belirtildi. Ayrıca ev ve iş yeri aramalarında zaman kaybına neden olan tutanak işlemlerinin de bilgisayarlar aracılığıyla yapılacağı, böylece zamandan da kazanılacağı bildirildi. Emniyet Müdürlüğü tarafından birkaç hafta içinde ekiplere verilen 15 bilgisayarla uyumlu yazıcıların da dağıtılacağı vurgulandı.

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