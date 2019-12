Terörist sızmaları 'köstebek'le engellenecek

T24 -

Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü ortak proje sayesinde terörist unsurların kırsal bölgelerdeki hareketlerini anında tespit etme imkânına sahip teknolojik sistemlerin kullanılması kararlaştırıldı.Yapılan çalışmalar neticesinde NATO birlikleri tarafından da kullanılan ''Yer Konuşlu Uzaktan Algılama Sistemleri''nin sınır bölgesi ile bölgedeki operasyonel birlikler tarafından test edilmesi için düğmeye basıldı.Toprağa gömülü olarak gizlenen ve birbirinden farklı özelliklere sahip ''köstebek'' olarak adlandırılan sistem, sınır boyları, askeri tesis ve karakolların çevresi ile birliklerin geçici konuşlanma bölgelerine çok kolay ve hızlı kurularak, terörist unsurların her türlü sızma, saldırı ve sabotaj tehditleri uzak mesafeden önceden haber alınabilecek.Sistemin parçalarından biri olan sismik dedektörler, sahip olduğu hassas özelliklerle gömülü oldukları bölgede atılacak her adımın toprak üzerindeki titreşimleri, kızılötesi dedektörler de bölge üzerindeki hareketleri algılayacak.Söz konusu titreşimlerin analizini de yapan sistem titreşimlerin hayvan veya insanlara ait olup olmadığını da rapor edecek. Aynı zamanda metallere karşı da duyarlı olan dedektörler, etkili olduğu alan içindeki silahlı insan ve araçları da anında karargaha bildirecek.Bu arada sisteme entegre kameralar sayesinde kaydedilen fotoğraf ve video görüntüleri, alarm durumlarında komuta merkezine aktarılacak.Tamamen askeri standartlarda tasarlanan ve her türlü tehdit algılamalarını kablosuz olarak VHF bandında komuta merkezlerine iletme imkanına sahip olan sistemin, ilk olarak Doğu ve Güneydoğu'daki kritik bölgelerde kullanılması planlanıyor. Sistemle, hassas öneme sahip karakolların etrafları adeta elektronik bir çit ile donatılacak.Bu arada bölgedeki mobil birliklerin çevre güvenliğinde de kullanılacak olan sistem, her türlü terörist unsurun arazideki hareket, yön ve sayılarını da, her türlü arazi ve iklim koşullarında komuta merkezlerine bildirecek.Proje kapsamında Türkiye'de üretilmesi planlanan sistemin kısa süre içinde tüm güvenlik birimleri ile askeri birlik ve binaların güvenliği için kullanılması hedefleniyor.