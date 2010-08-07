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TERÖRİST SASUNYAN'IN TAHLİYE TALEBİNE RET ANKARA (A.A)

07 Ağustos 2010 01:37

-TERÖRİST SASUNYAN'IN TAHLİYE TALEBİNE RET ANKARA (A.A) - 06.08.2010 - Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'ı 28 Ocak 1982'de katleden terörist Hampig Sasunyan'ın 4 Ağustos 2010 tarihinde yapılan şartlı tahliye duruşmasında Şartlı Tahliye Kurulu, teröristin tahliyesini reddetti.  Davanın 3 yıl sonra tekrar görülebileceği bildirildi.  Dışişleri Bakanlığı sözcüsü bir soruyu yanıtlarken, davanın Dışişleri Bakanlığı tarafından yakından takip edildiğini belirtti. Sözcü, "Sayın bakanımız Ahmet Davutoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'a, Sayın Adalet Bakanımız Sadullah Ergin de ABD Adalet Bakanı Eric H. Holder'a anılan teröristin salıverilmemesi gerektiğine dair görüşümüzü belirten mektuplar göndermişler, Washington Büyükelçiliğimiz ile Los Angeles Başkonsolosluğumuzun yanısıra, ABD'de yaşayan Türkler de değerli katkılarıyla, ABD makamları nezdinde girişimde bulunmuşlardır" dedi.  Duruşmada, terörist Sasunyan'ın avukatlığını, 1915'te tehcire uğrayan Ermenilerin kaybettikleri iddia edilen mal ve mülklerle ilgili tazminat talebiyle Los Angeles'daki Merkezi California Federal Bölge Mahkemesi'nde 29 Temmuz 2010 tarihinde açılan davanın da avukatlığını üstlenen Mark Geragos'un yürüttüğü kaydedildi. 

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