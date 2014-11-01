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Dünya

Terörist sandıkları kişiyi ateşe verdikten sonra yediler

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde terörist olduğundan şüphe edilen bir kişi taşlanarak öldürüldükten sonra cesedi ateşe verildi

01 Kasım 2014 20:34

İslami terörist grup ADF-Nalu mensubu olduğundan şüphelenilen bir kişi, Kongo'da taşlanarak öldürüldü.

Öfkeli kalabalık, otobüste şüphelendikleri bir kişinin üzerini aradı. Adamın üzerinden bir pala çıkınca otobüsten indirdiler ve taşlayarak öldürdüler. Kongolular militan olduğundan şüphelendikleri adamı önce yaktılar, sonra da cesedini yediler.

 

IŞİD'in Afrika uzantısı ADF-Nalu

 

Cumhuriyet'in haberine göre, Kongo'da son haftalarda bir dizi saldırı gerçekleşti. IŞİD'in Afrika uzantısı olarak görülen radikal islami terörist grup ADF-Nalu'ya olan nefret büyüyor.

Ugandalı radikal militanlar bir ay içinde pala ve baltalarla saldırarak 100'den fazla kişiyi katlettiler.

Demokratik İttifak Birlikleri (ADF-Nalu) adlı hükümet karşıtı muhalif örgüt 2000'li yılların başından bu yana Uganda ve Kongo'da terörist saldırılar düzenliyor.

 

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