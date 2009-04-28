Terörist polise telsizden böyle seslendi





Bostancı'da 4 saati aşkın süren çatışma sona erdi. Çatışmada 1 başkomiser şehit olurken, 1 vatandaş da hayatını kaybetti. 7 polis ve 1 kameraman yaralandı.



Bostancı'da polis ile terör örgütü üyeleri arasında baskın sırasında telsiz konuşmaları yapıldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kullandığı frekansa giren örgüt mensupları, İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah ve basın mensuplarına seslendi.



Örgüt mensupları polis ekipleri ve gazetecileri şöyle seslendi.



“Müdür duyuyor musun sesimi" diye başlayan konuşmada terör örgütü üyeleri gazetecilere de seslendi :



Teslim olmayan bir özel devrimci kuşağına layık olmaya çalışacağım.



İsminin Orhan Yılmazkaya olduğunu söyleyen terörist “ Devrimci karargah savaşçısıyım.



Yaşasın devrim ve sosyalizm. Yaşasın hakların kardeşliği. Yaşasın Türk ve Kürt halklarının mücadele birliği.



Biz düşeceğiz fakat bizden sonra bu kavga mutlaka sürecek. Nasıl binlerce yıldan beri sürdüğü gibi. Thomas Mürchel'den, Şeyh Bedrettin'den, Mahir Çayanlardan, İbrahim Kaypakkaya'lardan ve Deniz Gezmiş'lerden beri sürdüğü gibi.



Bu konuşmaların ardından telsiz konuşmaları sona eriyor. Polis ekipleri ise telsizle konuşan teröristlere cevap vermiyor. (DHA)

