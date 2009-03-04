Terörist Nedim Seven'in davası başladı

Terör örgütü PKK'nın Avrupa'daki "gizli kasası" olarak bilinen Nedim Seven, Paris'te yargılanmaya başladı.



Terör örgütüne mali destek sağlamakla suçlanan ve adli denetim altında tutulmak kaydıyla serbest bırakılan terörist, İtalya'ya kaçmış, geçen yıl Roma'dan Ermenistan'a gitme hazırlığı içindeyken havaalanında sahte pasaportla yakalanarak Fransa'ya iade edilmişti.



Aralarında Nedim Seven ve Rıza Altun gibi bölücü örgütün Avrupa'daki elebaşılarının da bulunduğu 8 PKK mensubunun, 23 Şubat 2007 tarihinde Paris'te çıkarıldıkları istinaf mahkemesi tarafından tutuksuz yargılanmaları kararlaştırılmıştı.



Paris'te 5 Şubat 2007 tarihinde düzenlenen operasyonlar çerçevesinde terör örgütünün kullandığı bir "kültür merkezine" baskın düzenlenmiş, çeşitli evraka ve bilgisayarlara el konmuştu. Baskının, terör örgütüne maddi destek sağlayan ve örgütün Avrupa'daki sorumluları olduğu tahmin edilen kişilere karşı Paris'in çeşitli banliyölerinde düzenlenen operasyonlar çerçevesinde yapıldığı bildirilmişti.



Tutuksuz yargılanmalarına karar verilenler hakkında, teröre mali kaynak sağlama dışında, "organize suç" ve "kara para aklama" suçlarından dava açılmıştı. Fransız basını, tutuksuz yargılanmalarına karar verilenlerin uyuşturucu kaçakçılığı yapmaları olasılığının ciddi düzeyde gündemde olduğunu yazmıştı.



Paris'teki operasyon, 2 PKK'lı teröristin döviz bürosunda kaynağını açıklayamadıkları 200 bin avroyu dolara çevirmek isterken gözaltına alınmaları sonucu başlatılan soruşturma çerçevesinde düzenlenmişti.



Fransa tarafından hakkında adli denetim kararı çıkarılan Rıza Altun'un daha sonra Avusturya üzerinden kuzey Irak'a gittiği belirlenmişti. Türkiye, Paris'te tutuklanan terör örgütü üyelerinin iadesi için Fransa'ya resmi talepte bulunmuştu. Terör örgütü PKK'nın faaliyetleri Fransa'da 1993 yılında yasaklanmıştı.

