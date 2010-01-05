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Dünya

Terörist Musavi'ye ömür boyu hapis

11 Eylülün planlayıcılarından olan Musavi daha önce temyiz başvurusunda bulunmuştu.

05 Ocak 2010 02:00

T24- Amerika’da federal temyiz mahkemesi 11 Eylül saldırılarının planlayıcılarından Zekeriya Musavi’ye verilen ömür boyu hapis cezasını onayladı.




                   

Richmond’da üç hakimden oluşan temyiz mahkemesi, Musavi’nin temyiz başvurusunu reddetti. Musavi, hükümetin savunmasına yardımcı olabilecek gizli belgeleri açıklamadığı gerekçesiyle hakkındaki kararın geçersiz olduğunu iddia ediyordu.

Temyiz Mahkemesi Musavi’nin kendine avukat seçme hakkı tanınmadığı yolundaki şikayetini de geri çevirdi.

Fas asıllı Fransız vatandaşı Musavi, 11 Eylül 2001’den kısa süre önce, Minnesota’daki bir uçuş okulunda şüpheli davrandığı gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Musavi 2005 yılında suçunu kabul etmişti. 

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