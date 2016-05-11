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Dünya
Deutsche Welle

Terörist mülteci soruşturması

Almanya'ya gelen mültecilerle birlikte ülkeye teröristlerin de sızmış olabileceği belirtildi. 40 mülteci hakkında terör şüphesiyle soruşturma açıldı.

11 Mayıs 2016 12:19


‘Neue Osnabrücker Zeitung' adlı gazetenin yayınladığı bir habere göre Almanya Federal Emniyet Müdürlüğü Almanya'ya gelen 40 mülteci hakkında terör şüphesiyle soruşturma açtı. Haberde geçen yıl mülteci akınının başlamasıyla birlikte IŞİD ve diğer terör örgütlerinin üye ve sempatizanlarının Almanya'ya sızdırıldığına dair 369 ihbar alındığına yer verildi.

Haberde, Almanya'da terör saldırısı hazırlığı yapıldığına dair somut ipuçları bulunmadığı belirtildi. Hristiyan Demokrat Birlik partisinin iç politika sözcüsü Wolfgang Bosbach gazeteye verdiği demeçte saldırı tehlikesinin yine de ciddiye alınması gerektiğini, birçok mültecinin kimliğinin öğrenilemediğini ve son aylarda Almanya'ya gelen mülteci adaylarının yüzde 60'ının pasaport taşımadığını söyledi.

Sol Parti'den yapılan açıklamalarda ise Almanya'da panik havası yaratılmaması istendi. Partinin federal parlamentodaki içişleri sözcüsü Ulla Jelpke ‘Almanya'ya gelen yüksek sayıdaki mültecinin arasında IŞİD üyesi ya da eğitilmiş suikastçıların da bulunabileceği düşüncesiyle Suriye ve Irak'tan gelen insanların genel şüphe altında bırakılamayacağını', söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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